واصل الدولار ارتفاعاته في البنوك المصرية لليوم الثاني على التوالي، ليسجل بنهاية تعاملات اليوم (الإثنين) في البنك المركزي المصري حوالى 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالى 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، ليقترب من حاجز الـ50 جنيهاً، بينما سجل الدولار في البنوك المصرية مع بداية نوفمبر الجاري 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

وتأتي الزيادات الجديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الساعات الماضية، وإعلان إتمام المراجعة لبرنامج مصر الإصلاحي تمهيداً لصرف شريحة جديدة من قرض الـ8 مليارات دولار بقيمة 820 مليون دولار.

ويتذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأسعار الصرف لباقي العملات بشكل يومي، ويعتمد سوق الصرف للعملات المختلفة على التغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى سواء حكومية أو خاصة.

وكان استطلاع لوكالة «رويترز» أظهر أخيراً أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025، عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها، وسيتسارع بعدها النمو إلى 4.7% في 2025/ 2026 و5.3% بحلول 2026/ 2027.

ووفقاً لتوقعات المحللين فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.