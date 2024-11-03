ارتفع سعر الريال أمام الجنية المصري، اليوم (الأحد)، داخل البنوك المصرية، ليصل إلى 13.04 جنيه للبيع في البنوك المصرية، بزيادة قدرها نحو جنيه عن تعاملات أمس، ليصل بهذا السعر إلى أعلى معدلاته بعد مرحلة تحرير سعر الصرف الأخيرة في مارس من هذا العام، وتأتى تلك الزيادة على هامش زيارة أعضاء صندوق النقد الدولي لمصر.

وشهدت عدد من العملات الأجنبية، ارتفاعاً طفيفاً اليوم في المعاملات اليومية بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، كما ارتفعت خمس عملات عربية أخرى اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، منهما الدينار الكويتي ليسجل 158.8 جنيه للشراء بزيادة 67 قرشاً، و159.8 جنيه للبيع بزيادة 30 قرشاً، والدرهم الإماراتي بـ 13.29 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء البيع.

بينما سجل سعر الدينار البحريني بـ 128.32 جنيه للشراء بزيادة 51 قرشاً، و129.96 جنيه للبيع، بزيادة 54 قرشاً، والريال القطري بـ 12.41 جنيه للشراء، و 13.44 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع، الدينار الأردني بـ68.43 جنيه للشراء بزيادة 27 قرشاً، و 69.18 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشاً.

يعد الريال من أبرز وأهم العملات العربية فى مصر، الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في مصر، لكون أعلى نسبة مصريين بالخارج بالمملكة، كما أنه يبحث عنه المسافر والمقيم أيضاً، وكذلك برامج رحلات الحج والعمرة تلعب دوراً مهماً في ذلك.

وأشارت التقارير إلى أن أكتر من 350 ألف معتمر مصري أدوا مناسك العمرة بشكل نظامي العام الماضي، وأكثر من 80% من عدد المعتمرين كانوا من أصحاب الزيارات العائلية والشخصية والسياحية، إذ بلغ اجمالي المعتمرين من مصر 750 ألف مصري.