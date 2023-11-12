أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، حرص قادة دول المجلس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ155 (مارس 2023)، أكد استئناف الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، فيما تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027).

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، وذلك خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2023، بمشاركة العديد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.

وأكد أن المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني الترويج فهماً مشتركاً للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية والتصدي للتحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار والتركيز على تذليل الصعوبات بين القطاعات والصناعات، والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في العام 2021 بلغت قيمته 22 مليار دولار.

وأفاد بأن تنظيم هذا المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والإمكانيات الاستثمارية الكبرى في العديد من المجالات لدى الجانبين، حيث يستهدف عدداً من المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وسيكون هذا المنتدى كذلك فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا ويزيد من رفاهية شعوبها.