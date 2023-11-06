تعاونت برجيل القابضة وشركة ريسبونس بلس القابضة «آر بي أم» بدعم من مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية لتقديم الدعم الطبي الطارئ والمعقد للأطفال المصابين بجروح خطيرة المنقولين من غزة، وتجري الجهات محادثات مع السلطات ذات الصلة وستبدأ العمليات بعد الحصول على الموافقات، وستبدأ على إثره «آر بي أم» جهودها لإنشاء مستشفى ميداني بسعة تصل إلى أكثر من 60 سريرا عند معبر رفح الحدودي لتقديم الرعاية الطارئة في الموقع وإجراءات السيطرة على الأضرار والعلاجات النهائية للمرضى الأطفال.

وتعد برجيل القابضة، التي أطلقت مؤخراً مراكز «فيزيوثيرابيا» في المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكجزء من هذا التعاون، ستقوم برجيل القابضة و«آر بي أم» بتسهيل نقل الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية ثانوية وثالثية إلى المستشفيات في القاهرة والإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم نقل المرضى ذوي الاحتياجات الطبية المتقدمة إلى القاهرة، وفي الوقت نفسه، سيتم قبول أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية شاملة ومتطورة للحالات المعقدة، بما في ذلك العناية المركزة لجراحة العظام والأطفال وحديثي الولادة، والتدخلات الجراحية، والجراحات التجميلية والترميمية، في مدينة برجيل الطبية، أكبر مستشفى خاص للرعاية الرباعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعاونت برجيل القابضة و«آر بي أم»، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة، بنجاح مع العديد من الحكومات لتنفيذ عمليات الإخلاء والمهام الطبية المنقذة للحياة في اليمن وتركيا وسورية، وتوفير الدعم الطارئ لضحايا الأزمات، ويتمتع قسم الأطفال بمستشفى كليوباترا بخبرة كبيرة في تقديم الرعاية الفورية والمتقدمة للأطفال في القاهرة وما حولها باعتباره المزود الرائد للرعاية الصحية الخاصة في مصر.

وعلق الدكتور شمشير فاياليل المؤسس رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة آر بي إم، قائلاً: جاء تعاوننا مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لالتزامنا المشترك بخدمة المجتمعات المحتاجة. وأضاف: إن الموقع الاستراتيجي لمستشفى كليوباترا، إلى جانب خبرته الطبية، وخبرة برجيل و«آر بي أم» الكبيرة في إدارة مشاريع مماثلة، يضمن حصول الأطفال على رعاية لا مثيل لها.

وقال أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا: إن هذا التعاون الذي يأتي في الوقت المناسب هو انعكاس للالتزام المشترك بين شركة برجيل القابضة ومجموعة مستشفيات كليوباترا لدعم مسؤولياتنا الاجتماعية وتقديم رعاية للأطفال المحتاجين من الدرجة الأولى، وهذه الشراكة دليل مثالي على مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحرجة.