سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قفزت ملحوظة في المجال التقني، خصوصا في ظل توجه العديد من المنشآت لاعتماد الحلول الرقمية، سواء فيما يتعلق بمنتجات وحلول الهواتف والأجهزة الذكية والسيارات، أو حلول الاتصال بالأقمار الصناعية والجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء، وتشمل الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس، وسلسلة معالجات Helio G للهواتف الذكية المخصصة للألعاب والمتوافقة مع شبكات الجيل الرابع، وشرائح Kompanio لأجهزة حواسيب كروم بوك القائمة على معالجات ARM، وشرائح Pentonic لتقنيات أجهزة التلفزيون الذكية، وشرائح Genio لإنترنت الأشياء، ومحفظة حلول Filogic لشبكات واي فاي 66E و7، ومحفظة Dimensity Auto لتقنيات السيارات المبتكرة، وغيرها.

وساهم التطور التقني في دفع الشركة العالمية الرائدة المتخصصة بتصنيع شرائح أشباه المواصلات والتي تدعم أكثر من مليوني جهاز متطور متصل سنويا، إلى تعزيز حضورها في منظومة الهواتف والأجهزة الذكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تسريع جهود تعاونها مع مصنعي المعدات الأصلية ومشغلي منظومات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتعزيز اعتماد الحلول الرقمية ودفع النمو في مختلف القطاعات، وسلطت الشركة الرائدة الضوء على هذه المبادرات من خلال سلسلتها الرائدة للنقاشات التقنية التفاعلية، يوميات «ميدياتك».

وشهدت الفعالية عددا من النقاشات القيمة التي تمحورت حول التقنيات التالية «الهواتف الذكية، الأجهزة الذكية، شبكات الجيل الخامس غير الأرضية عبر الأقمار الصناعية، منصة ميدياتك الخاصة بالسيارات، الشبكات والاتصال، تطوير أول شريحة بدقة تصنيع 3 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، الشراكة بين ميدياتك وإنفيديا، الاستفادة من نموذج لاما 2 من ميتا، منصة ريد كاب لاختبار الأجهزة العاملة على شبكات الجيل الخامس».

وقال مدير تطوير الأعمال في «ميدياتك» بالشرق الأوسط وأفريقيا رامي عثمان: «نسعى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تزويد الشركات المحلية بهذه التقنيات المبتكرة من خلال التعاون مع أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مع تركيز إستراتيجيتنا على ثلاثة جوانب رئيسية، وتعمل الشركة على تعزيز مفهوم المستهلك حول الخدمات، ويتمحور تركيزنا حول تقديم مجموعة متنوعة رائدة ومميزة، مع الحفاظ على دعم مبادرات التحويل من الهواتف المميزة إلى الهواتف الذكية».

وأضاف: «نسعى للارتقاء إلى أبعاد جديدة في مجال إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إجرائنا اختبارات على تقنيات الهواتف المحمولة التي تسهم في تحسين حالات الاستخدام. كما بدأنا باختبار ميزة خفض قدرة شبكات (RedCap 5G)، ونتطلع إلى عقد شراكات مع مشغلي الاتصالات بالأقمار الصناعية وشركات الاتصالات لتزويد منظومة إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي بالشبكات غير الأرضية. ونعتزم إطلاق العنان للابتكارات في مجال هندسة الحواسيب وشركات الاتصالات، إضافة إلى دعوة الجميع للمشاركة في هذه الرحلة، وذلك في إطار جهودنا لإعادة رسم ملامح الإبداع».