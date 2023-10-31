شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم (الثلاثاء)، في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، التي جاءت ضمن جلسات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار «مرونة الاقتصاد العمراني» خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري.

وانطلقت الجلسة بحضور الأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ووزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر مريم بنت علي المسند، والمدير العام المكلف للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت راشد هادي العنزي.

وأكد الحقيل خلال كلمته بالجلسة الوزارية، أن برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - تمكن من إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بشكل متكامل، عبر مجموعة من السياسات التي تضمنت التمويل والدعم السكني وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، وتطوير الخدمات والأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن البرنامج حقق العديد من المنجزات التي انعكست على القطاع عموماً، وتحقيق مستهدفات البرنامج برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.

والتقى الحقيل خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وأعرب خلالها عن سعادته بالجهود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بمنظومة الإسكان وتعزيز التطور العمراني الكبير الذي تشهده دول المجلس، كما ناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والإسكان والتنمية الحضرية وتخطيط المدن.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استعرضت من خلال جلسات المؤتمر التجارب الناجحة للمملكة العربية السعودية في مختلف قطاعات العمران، أبرزها التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية في توفير السكن للمواطنين، ومشاريع الإسكان التنموي، إضافة إلى تجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.