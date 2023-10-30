العرض المتنقل يزور كلاً من جدة والرياض ومدينة الكويت والدوحة وأبوظبي ويمتد بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر القادم

قائمة الشركاء في العرض تشمل 9 من شركات السياحة والفنادق والنقل والتسوق

أعلن المكتب الوطني الألماني للسياحة إطلاق عرض متنقل مبهر بهدف إثراء منطقة الخليج العربي بمجموعة من العروض المميزة، انطلاقاً من مكانة ألمانيا كواحدة من أبرز الوجهات لدى السياح الخليجيين. ويمتد العرض، الذي يشهد تعاون المكتب مع 9 شركاء مرموقين، بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر القادم، حيث ينطلق في رحلة تشمل مدناً خليجية رئيسية، بما فيها جدة والرياض ومدينة الكويت والدوحة وأبوظبي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات ومشاركة الرؤى والأفكار مع خبراء السياحة المحليين والشركاء من الوسائل الإعلامية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة لمنطقة الخليج التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "يهدف المكتب الوطني الألماني للسياحة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قطاع

السياحة المحلية في ألمانيا، إضافة إلى تنويع عروض حملاتنا ومشاركة المعارف القيمة مع خبراء السوق".

ويتمحور العرض حول حملة سيمبلي فيل جود، وحملة ألمانيا بين عراقة الماضي وتميز الحاضر، وحملة احتضان الطبيعة الألمانية، حيث تنسجم أهداف هذه الحملات مع اهتمامات سوق منطقة الخليج العربي. كما تعتزم أبرز الجهات المعنية تقديم رسائل أساسية إلى الجمهور.

ويشارك في العرض اثنان من أبرز مكاتب السياحة المحلية، وهما فيزيت برلين، ومكتب ميونيخ للسياحة، حيث يسلطان الضوء على بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تُقام في الصيف القادم، إلى جانب التأكيد على مكانة ألمانيا المتنامية بصفتها من أبرز الوجهات للسياحة العلاجية.

ويشهد العرض أيضاً كشف أوتليت سيتي ميتسينغن، أكبر متجر في أوروبا، الذي يشتهر باستضافة 170 علامة تجارية فاخرة، عن مجموعة من الإعلانات الهامة، إلى جانب الإعلان عن قاعة إيفنت سبيس التي تم افتتاحها مؤخراً في مبنى علامة بوس العريق.

وتستعرض مجموعة فنادق هوماج الفاخرة عقاراتها المصممة بما يتناسب مع أذواق الضيوف من منطقة الخليج العربي، وذلك تحت شعار «لاكشري ري إنتيربريتد فور يو». وتقدم فنادق شتيجنبرجر مجموعة متنوعة من عروض الإقامات، بدءاً من المساكن ذات الط راز التاريخي ووصولاً إلى المساكن الهادئة والمريحة، مما يتيح لها تسليط الضوء على إرثها العريق ووسائل الراحة الحديثة التي تزخر بها. ويمزج فندق مايزر ديزاين هوتل بين الأجواء الفاخرة والتصاميم المعاصرة، بما يضمن تلبية مختلف احتياجات رحلات العمل والنزهات الجماعية. وتسلط شركة ريل يوروب الضوء على خيارات السياحة المستدامة في ألمانيا، مع التركيز على قطارات خطوط السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، وتقديم نصائح سفر مميزة. وينضم متجر هاوس أوف 1000 كلوكس، الذي تديره عائلة منذ 6 أجيال، إلى الحملة الواقعة في منطقة شلالات تريبيرغ في الغابة السوداء وسط أجمل المعالم الطبيعية في ألمانيا. وتشارك أيضاً شركة طيران لوفتهانزا، ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا، للإعلان عن مجموعة من الباقات المميزة المصممة خصيصاً للمسافرين من دول الخليج العربي وغيرها.

ويسهم العرض المتنقل المخصص لمنطقة الخليج العربي الذي يقدمه المكتب الوطني الألماني للسياحة في توفير تجارب سفر مميزة تلبي مختلف تطلعات المسافرين. لمزيد من المعلومات حول ألمانيا والعروض المتوفرة فيها، يرجى زيارة:

https://www.germany.travel/en/home.html