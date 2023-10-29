اجتمع مساء اليوم (الأحد) بالقاهرة مجلس الأعمال المصري - التركي بعد توقف دام 10 سنوات، بعد إعادة تشكيله من الجانبين المصري والتركي.

شهد الاجتماع حضور عدد كبير من الجانبين، واستهدف مناقشة سبل دعم وزيادة العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وكشف آفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، وهو ما أكد عليه رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال المصريين عادل لمعي، مبيناً أن قيمة التجارة بين البلدين تصل لنحو 10 مليارات دولار.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم، بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة صالح موتلو شين، أن البلدين يسعيان لوصول قيمة التجارة بين البلدين لنحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة بين البلدين للوصول لتلك المستهدفات.

وأوضح لمعي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يصل لنحو 2.5 مليار دولار، وأن المجلس يسعى إلى جذب الاستثمارات التركية في مصر، خصوصاً في ظل تمتع مصر ببنية تحتية قوية، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يوماً على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات سابقة، وأنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلى مزيد من التعاون المصري التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة.

ومن جانبه، قال أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوي إن الجمعية من خلال هذا الاجتماع تسعى لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية التركية، وكذلك طرق جذب الاستثمارات التركية لمصر.