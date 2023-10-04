أظهر مسح نشرت نتائجه أمس (الثلاثاء)، أن نمو النشاط التجاري غير النفطي السعودي تسارع خلال سبتمبر الماضي، بعدما عزز ارتفاع المبيعات الناتج الكلي، وأشار مؤشر مديري المشتروات الذي يصدره بنك الرياض، إلى أنه سجل ارتفاعاً من 56.6% في أغسطس 2023 إلى 57.2% خلال سبتمبر الماضي.وقفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بنحو أربع نقاط ليصل إلى 64.2. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «إن الاقتصاد السعودي غير النفطي يواصل النمو، على رغم التحديات، ورأيُنا هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيواصل مساندة النمو، وسيبقى فوق 5.5% خلال ما بقي من سنة 2023، مستفيداً من الإصلاحات الجارية بموجب رؤية السعودية 2030. وعلى رغم أن وزارة المالية توقعت في بيان أخير، أن تسجل الميزانية العامة عجزاً؛ إلا أن قيام الحكومة بزيادة مخصصات الإنفاق سيساعد في النمو غير النفطي بحسب التوقعات للسنة الحالية، بنسبة 5.9%. وأشار المسح إلى أن الثقة حيال العمل التجاري، خصوصاً زيادة الناتج خلال الأشهر الـ 12 القادمة، لا تزال موجبة، بسبب التفاؤل حيال أوضاع سوقية أفضل، وارتفاع مرتقب في المبيعات».