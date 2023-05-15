أعلنت «بن غاطي العقارية»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع علامة Bugatti العالمية للسيارات الفارهة بهدف إنشاء أول مشروع سكني فاخر تحت علامة Bugatti في قلب مدينة دبي. ويعد هذا المشروع أول دخول للعلامة التجارية العريقة في مجال العقارات الفاخرة.

ويقوم هذا التعاون البارز على أسس مشترَكة بين العلامتين التجاريتين. فاهتمام إيتوري بوغاتي، الأب المؤسس لعلامة Bugatti العالمية بالتفاصيل الدقيقة لم ينحصر فقط بقطاع السيارات، بل امتدّ ليشمل العديد من المجالات الأخرى أيضاً. فقد قام بابتكار نمط حياة فريد لعلامة Bugatti يتمحور حول عيش تجارب لا تُضاهى بغيرها، ويتم توفيرها في مقرّ شركة Bugatti الكائن في شاتو سان-جان بفرنسا، بما في ذلك اهتمامه بمجالات مختلفة من تنظيم المناسَبات والفعاليات المختلفة التي تضم مجموعة من أبرز السائقين والمشاهير في القرن الماضي. واليوم، تجلب Bugatti بالتعاون مع ‘بن غاطي العقارية’ جزءًا من هذا التوجُّه الرؤيوي إلى الإمارات العربية المتحدة عبر إنشاء مشروع Bugatti Residences الأول من نوعه في دبي.

تشكّل الشراكة بين Bugatti و’بن غاطي‘ دليلاً واضحاً على التناغُم القوي بينهما. فمن خلال الهندسة المعمارية المبتكَرة ذات التصاميم الفريدة والمتطوّرة، تمتاز ’بن غاطي‘ بكونها قد أدخلت إلى القطاع العقاري مستويات الحِرَفية الراقية والنفحة الفنّية ذاتها التي اعتمدتها Bugatti وحوّلت بواسطتها وجه قطاع السيارات الفخمة. وعبر هذا، تؤكّد ’بن غاطي‘ على مضيّها بالابتكار التصميمي وفي الوقت ذاته الحفاظ بقوّة على تراثها العريق وسِماتها الوراثية الأصيلة.

ضمن هذا السياق، سوف تقوم العلامتان التجاريتان اللتان ترتكزان على أسس مشترَكة – وأهمها البداية العائلية وصناعة منتج فريد من نوعه – بتطوير تحفة معمارية فريدة من نوعها تترجِم فلسفة Bugatti وتُبرِز سِماتها التصميمية الوراثية وفنّها وشخصيتها التقنية لتضيف أيقونة معمارية جديدة إلى مدينة دبي.

في تعليق له على هذه الشراكة، قال ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لدى Bugatti Rimac: «يبدو وكأن القدر هو ما جمع شركتينا معاً. فنحن نتشارك الرؤية الخاصّة بما يجب أن تكون عليه المنازل الفاخرة التي تحمل اسم Bugatti. من ناحية أخرى، يتميّز محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة ’بن غاطي العقارية‘ بتقديره العميق وشغفه الكبير لعالم تصميم السيارات والفخامة الراقية بالإضافة لتمتُّعه بموهبة عالية بابتكار معالم معمارية أيقونية. وعبر هذه الشراكة، فإننا نتَّبِع كلمات رؤية علامة Bugatti التي تنص على: «صناعة ما لا يضاهيه شيء».

تطوّر ’بن غاطي‘ مشروع Bugatti Residences الفاخر ليكون الأول من نوعه في العالم ويشكل محاكاة لتجربة Bugatti الحقيقية، ليس من خلال مجرّد أخذ اللغة التصميمية لسيارات علامة Bugatti وإدخالها ضمن الهندسة المعمارية للمشروع، ولكن عملت العلامتان بقرب على تصميم فريد من نوعه، مستلهَم من السِمات الوراثية العريقة لدى Bugatti. وذلك عبر ابتكار بيئة أصيلة مفعمَة بالتميُّز والذوق الرفيع مستوحاة من الريفييرا الفرنسية وتضاريسها، وتقوم طبيعة هذا المشروع أيضاً على الحِرَفية المتخصِّصة وتراث Bugatti الراقي، وذلك بصفتها علامة تجارية فرنسية فاخرة جداً. ويتميّز هذا العمل الفني الهندسي المعماري الذي يتم ابتكاره من خلال هذا التعاوُن بكونه يولّد المشاعر ذاتها التي تولِّدها Bugatti والتي دخلت بقوّة إلى قلوب عشّاقها ومتابعيها حول العالم منذ العام 1909.

بدوره، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة ’بن غاطي العقارية‘: «عند فتح باب سيارة Bugatti والجلوس داخلها، نعي مباشرة أنها سيارة خاصّة وفاخرة فعلاً، إذ لا يُمكِن مقارنتها بأي شيء آخر على الإطلاق. فهناك مجموعة مختارة ومحدودة من الأشخاص الذين يحظون بفرصة تجربة هذا الأمر، والآن مع مشروع Bugatti Residences من بن غاطي العقارية، نريد أخذ هذا الإحساس المختلف وترجمته إلى وجهة حصرية في قلب المدينة حيث يُمكِن عيش حياة تجسد روح المعيشة الفارهة».

وأضاف: «كل علامة تجارية عريقة تترك أثراً بارزاً على الصعيد العالمي – أكانت من خلال سيارة، ساعة أو أي منتَج فاخر – تكون قد انطلقت من مبدأ تصميمي متجذّر عميقاً في الأصالة وارتكزت على فلسفة واضحة وأسلوب حياة معيَّن. وبناءً عليه، قمنا بإنشاء علامة ’بن غاطي‘ وفق أسس مماثلة. واليوم نحن نفتخر بتعاوننا مع علامة تجارية تحمل بريقا عالميا مثل Bugatti».

سوف يعكس مشروع Bugatti Residences من ’بن غاطي العقارية‘ هدوء الريفييرا الفرنسية في قلب دبي، وهي تشكّل واحة لأسلوب الحياة الراقي والفاخر وسط مدينة دبي، المدينة دائمة الحركة والنشاط والرائدة في التطور. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عند إطلاق Bugatti Residences من بن غاطي، حيث ستنظّم العلامتان التجاريتان مناسَبة خاصّة ضمن ’كوكا كولا أرينا‘ في دبي بتاريخ 24 مايو الجاري.