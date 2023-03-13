اقترب سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر من ملامسة الـ 31 جنيها، وسط توقعات بتعويم جديد للجنيه بقيمة 10% شهر مارس الجاري.

وشهد سعر بيع الدولار اليوم (الإثنين)، داخل البنوك المصرية ارتفاعا في الأسعار وسجل 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه، خصوصا في البنك التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي وبنك الإسكندرية، بينما وصل فى بنك مصر 30.85 للبيع 30.75 للشراء.

وارتفعت العملة الأوروبية «اليورو» والجنيه الإسترليني، مع بداية تعاملات اليوم (الإثنين) في البنوك العاملة بمصر، حيث سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا ملحوظا ما بين «13-23» قرشا شراءً وبيعًا لتسجل في بنكي «الأهلي المصري ومصر» 32.74 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.84 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء و32.93 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين «65 - 75» قرشا، ليصل في البنك التجاري الدولي 37.15 جنيه للشراء و37.57 جنيه للبيع.

وعربيا سجل الريال 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 96.90 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

وكشف متعاملون في السوق السوداء للعملة بمصر، وصول سعر الدولار لما فوق 35 جنيهاً، وسط طلب هائل عليه من قبل المستوردين والمواطنين أيضا، وعن سبب إقبال المواطنين المصريين على شراء الدولار من السوق السوداء، أرجع المتعاملون بهذه السوق ذلك إلى رغبة المصريين في الحفاظ على ثرواتهم وأموالهم من التضخم وانهيار القيمة.