أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، أنها رفعت للبرلمان مشروع ميزانيتها الجديدة للسنة المالية 2023-2024، التي تبدأ في أول أبريل القادم، بمصروفات متوقعة قدرها 26.3 مليار دينار (86.13 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية في بيان: «الإيرادات المتوقعة في العام القادم تبلغ 19.5 مليار دينار (64 مليار دولار) يشكل النفط 88% منها».

وأضاف البيان: «العجز المتوقع يبلغ 6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما أن المرتبات والدعم يمثلان نسبة 80% من المصروفات».

وبلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليارات دينار؛ ما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.

ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 70 دولاراً للبرميل، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 15 دولاراً عن السعر الحالي في السوق العالمية.