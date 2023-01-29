الريال السعودي يتخطى 8 جنيهات مصرية

ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم (الأحد) الصباحية في البنوك المصرية بمقدار ما يقرب من 20 قرشاً، ليسجل في البنك التجاري الدولي الأعلى بنحو 8.06 جنيه للشراء، و8.11 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر والبنك الأهلي والبركة الإسلامي نحو 7.98 جنيه للشراء، و7.99 جنيه للبيع، وأقل سعر له كان في بنك الإسكندرية ليسجل نحو 7.88 جنيه للشراء، و7.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي الأربعاء الماضي عند حدود 7.97 للبيع و7.91 للشراء، ومسجلا في البنك الأهلي المصري سعر 7.90 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 7.94 جنيه للشراء، و7.96 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في البلاد الخميس الماضي الموافق 26 يناير، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة «والجمعة والسبت» إجازه رسمية في البلاد، بينما استأنف العمل صباح اليوم (الأحد).

وكانت ارتفعت الطلبات من قبل المواطنين في مصر على شراء الريال من البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد، بالتزامن مع أداء عمرة رجب، خصوصا بعد تيسيرات المملكة لراغبي أداء العمرة، ما دفع الكثير من المواطنين للتوجه لأداء عمرة رجب. ويرى الخبير المصرفي محمد السيد أن هناك إقبالا من قبل المواطنين على شراء الريال خلال تلك الأيام، مؤكدا على توافره في البنوك وشركات الصرافة، شرط الاطلاع على الأوراق الدالة للسفر وحاجة العميل للعملة، وفقا للتعليمات، موضحاً أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الريال السعودي أدى إلى ترشيد العملاء لطلبات شراء الريال، وعدم وجود مبالغة في شرائه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.