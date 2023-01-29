كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن السجل العقاري الحكومي يشير إلى أن رجال أعمال خليجيين يمتلكون نحو 200 عقار، منها فنادق ومزارع ريفية ومنازل فخمة داخل لندن، بقيمة تربو على مليار جنيه إسترليني. وذكرت، أن شراء تلك العقارات يتم من خلال شركات مملوكة لأولئك الأثرياء الخليجيين في مناطق لا تخضع للاختصاص القضائي والضريبي البريطاني. وأفخم تلك العقارات منزل واسع في ساري بمقاطعة كنت، تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه. ويملك رجل أعمال إماراتي 17 عقاراً في بريطانيا، بينها شقة في لندن. وأشارت «الغارديان» إلى ضيعة فخمة وسط لندن يملكها رجل أعمال سعودي عرضت للبيع خلال سنة 2020 بـ 185 مليون جنيه. ويملك رجل أعمال آخر 18 عقاراً في لندن؛ فيما يملك رجل أعمال قطري مجمع مكاتب في قلب لندن، اشتراه في 2018 في مقابل 127 مليون جنيه، كما يملك 3 عقارات أخرى في لندن تصل قيمتها إلى 31 مليون جنيه. واقتنى رجل أعمال قطري آخر مجمعاً يضم 27 شقة سكنية قرب قصر باكينغهام تبلغ قيمته 139 مليوناً. ويعمد الأثرياء الخليجيون إلى شراء العقارات من خلال شركات مملوكة لهم في جزيرتي غيرنزي، وجيرسي، وجزر البهاما، وبنما، بحيث لا تظهر أسماؤهم في السجل العقاري البريطاني.