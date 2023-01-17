أعلن رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، أحد أكبر البنوك الحكومية المصرية، في بيان للبنك، أمس، أن شهادة «طلعت حرب» ذات العائد السنوي 25%؜ حققت الهدف المنشود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر.وكان بنكا الأهلي ومصر فاجآ السوق (الأربعاء) قبل الماضي، بطرح شهادة ادخار لأجل سنة واحدة بأعلى سعر فائدة يصل إلى 25% يصرف مع نهاية استحقاقها، وبسعر 22.5% يصرف العائد شهرياً لتجذب مدخرات بـ260 مليار جنيه في أول 10 أيام من طرحها، بحسب ما قاله مسؤولون من البنكين.