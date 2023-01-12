أعلنت شركة جريت وول موتور الصينية (GWM) لصناعة السيارات رسمياً في الـ10 من شهر يناير عن تدشين أول مركز إقليمي لها لتوزيع قطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبتدشين هذا المركز، تهدف شركة جريت وول موتور إلى تعزيز خدمات ما بعد البيع وتلبية قدر أكبر من احتياجات عملائها في 22 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار خطة تميز الخدمات الأوسع نطاقاً التي وضعتها شركة جريت وول موتور، فإن الهدف من تدشين هذا المركز هو تقليل دورة الخدمات اللوجستية مع إثراء نطاق قطع الغيار. ولقد أدت هذه الخطة، التي بدأ تنفيذها قبل 6 أشهر، إلى زيادة معدل الرضا بين المستخدمين النهائيين والموزعين، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النتائج.

وخلال حفل التدشين، أجرت شركة جريت وول موتور مناقشات مثمرة مع ممثلي موزعيها من منطقة الشرق الأوسط. وتضمنت هذه المناقشات مجموعة كبيرة من المواضيع، وعلى رأسها كيفية تحسين خدمات ما بعد البيع وابتكار نظام من الطراز الأول لإدارة قطع الغيار.

ويهدف المركز الإقليمي لتوزيع قطع الغيار إلى تحسين عملية توريد قطع الغيار وسرعة الاستجابة وكذلك عملية تشغيل قطع الغيار، إضافة إلى إسراع وتيرة تحسين مخطّط الشبكات داخل نظام الخدمة.

وتدشين هذا المركز هو خير دليل على التزام شركة جريت وول موتور واهتمامها بتوسيع نطاق أعمالها في سوق الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس أيضاً في تدشين أول مكتب إداري في الشرق الأوسط في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ في مارس 2022.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة جريت وول موتور الشرق الأوسط، السيد توني صن قائلًا: «إن مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط علامة فارقة أولى نحو تحقيق أهداف التوسع الإستراتيجي لخدمات شركة جريت وول موتور في هذه المنطقة. وقد يؤدي تطوير نظام خدمات ما بعد البيع لدينا إلى منح عملاء الشرق الأوسط تجربة أفضل، وهو ما يأتي في صميم جوهر الخدمة الموجّهة للأفراد التي لطالما كانت شركة جريت وول موتور تتميز به. ونتوقع أن يؤدي هذا التعاون الإستراتيجي مع شركائنا إلى دفع شركة جريت وول موتور إلى الأمام».

ومن جانبه أعرب مدير عام إدارة قطع الغيار في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة - الشركة الموزعة لـ جريت وول موتور في المملكة العربية السعودية- السيد ربيع غالب عن رضاه عن العمل مع شركة جريت وول موتور في العديد من المشاريع والمجالات الواعدة. وكذلك سلّط الضوء على الخطة التي تستهدف إنشاء مركز محلي لتوزيع قطع الغيار في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

أطلقت شركة جريت وول موتور مؤخراً عدداً من المنتجات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، ومنها تانك 300 وهافال دارجو وباور كينج كونج. وبعد إجراء التعزيز التدريجي المستمر لقدرة التوريد لمركزها الخاص بقطع الغيار، سيشهد سوق منطقة الشرق الأوسط قريباً طرح علامة «ORA» الكهربائية، إضافة إلى منتجات المركبات الكهربائية الهجينة HEV من علامتي هافال وتانك.

يذكر أن شركة جريت وول موتور هي شركة عالمية تستفيد من التقنيات الذكية، وتكرّس جهودها لخدمة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في مجال التنقل الذكي والأخضر. وبداية من يوليو 2022، تجاوز إجمالي مبيعاتها الخارجية مليون وحدة في 170 دولة ومنطقة، مع ما يقرب من 700 وكيل مبيعات خارجي. نجحت شركة جريت وول موتور في إنشاء مخطط إنتاج عالمي يتكون من 10 قواعد إنتاج سيارات محلية، والعديد من مصانع السيارات متعددة العمليات حول العالم.