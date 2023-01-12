تراجع حاد سجله الجنيه المصري أمام الدولار خلال تداولاته أمس (الأربعاء)، ولامست العملة المصرية أدنى قاع تاريخي لها على الإطلاق، إذ بلغت قيمة الدولار أمام الجنيه نحو 32.18 دولار، وبلغ سعر العملة المصرية أمام الريال السعودي نحو 8.57 جنيه مصري.وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قراراً بتحرير سعر الصرف عن طريق إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها ديسمبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.وحصلت مصر أخيراً على موافقة صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهراً.ومنذ شهر مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار، وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.الدولار32.18 جنيه مصريالريال 8.57 جنيهمرونة للبنوك في تسعير العملة