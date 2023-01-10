أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، خطة تشغيل موسم العمرة خلال شهر رجب، بما يحافظ على صحة وسلامة المعتمرين ويضمن عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وحددت الوزارة آخر موعد لسفر آخر أفواج عمرة شهر رجب في الـ24 من الشهر نفسه.

كما قررت الوزارة استمرار الآلية السابق تطبيقها بشأن الالتزام بالمعايير الصحية والتطعيمات والالتزام بقواعد المملكة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التي ثبتت مخالفتها ضوابط العمرة.

وتوقعت شركات السياحة المصرية العاملة في موسم العمرة، ارتفاع أسعار برامج العمرة لهذا العام لتبدأ عند 40 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خاصة الريال والدولار.

وأوضح محمد عامر (صاحب شركة سياحية) أن سعر الريال كسر حاجز الـ7.25 في البنوك المصرية لارتباط الكثير من المعتمرين بعملة المملكة، فضلاً على الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي تجاوز 27 جنيهاً في البنوك المصرية، بخلاف السوق الموازي، وارتفاع أسعار الإقامة والتحرك في الأراضي المقدسة، كلها أسباب ستؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة، متوقعاً إحجام البعض عن السفر للعمرة، ما سيدفع عدداً من الشركات السياحية إلى تقليل ربحها، والاكتفاء بعائد ضئيل.

ولفت علي إبراهيم (صاحب شركة سياحية) إلى أن عدم استقرار العملة في مصر سيكون له دور في عدم استقرار أسعار برامج العمرة سواء عمرة رجب أو شعبان أو رمضان، متوقعاً زيادة أسعار العمرة إلى ما يقرب من 25% عن العام الماضي.

وكشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق ياسر سلطان، أن أسعار برامج العمرة لشهر رجب ستشهد زيادة أكثر من 10 آلاف جنيه عن الأسعار المعمول بها حالياً، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 7 من فبراير المقبل تشهد زيادة كبيرة بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كما أن كافة الخدمات التي يحصل عليها المعتمر ستشهد زيادات جديدة في أسعار البرامج، بسبب التغيرات الأخيرة في سعر صرف الريال، خاصة أن أغلب الخدمات التي يحصل عليها المعتمرون يتم التعاقد عليها بالريال.