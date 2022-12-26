سادت حالة من الجدل بين أوساط المصريين بعد ارتفاع أسعار «سندوتشات» الفول والطعمية، التي تعد «وجبة كباب» المصريين في إفطار الصباح، إذ تجاوز سعر السندوتش الواحد 8 جنيهات بالمحلات الكبرى بدلاً من 2.5 جنيه بزيادة أكثر من 300%.

كما وصل سعر سندوتش البطاطس إلى 12 جنيها، أما الأسعار في المحلات الشعبية فوصلت فيها أسعار سندوتش الفول والطعمية إلى نحو 4 - 5 جنيهات حسب المنطقة، فيما وصل سعر«قرص الطعمية» إلى 4 جنيهات بدلاً من 2.5 جنيه، ولجأت بعض المطاعم سواء الكبرى أو الشعبية إلى تقليص حجم أقراص الطعمية، للحفاظ على السعر.

وبرر أصحاب المحلات ارتفاع أسعار«الفول والطعمية» إلى ارتفاع أسعار مشتملاتها بداية من ارتفاع أسعار الفول والزيت والوقود والعمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار مكملاتها الاخرى مثل الخضار و«الطحينة» وأسعار الكهرباء والمياه.

كما رفع أصحاب «عربات الفول» المنتشرة في الشوارع المصرية أسعار الوجبات، ليصل سعر «طبق الفول» و«السلطة» ورغيفين إلى 15 جنيها في الأحياء الشعبية، بدلاً من 7 - 10 جنيهات، ويعتمد البعض على تناولها كوجبة إفطار أساسية بشكل يومي.

«عكاظ» تجولت داخل عدد من المطاعم بأحياء محافظة القاهرة، حيث برر ممدوح أحمد «عامل بمحل فول وطعمية بمنطقة الإسعاف»، زيادة أسعار سندوتش الفول والطعمية مع بداية الأسبوع الحالي، بارتفاع مشتملات الإنتاج، مبيناً أن سعر سندوتش الفول أصبح بـ«خمسة جنيهات» نتيجة ارتفاع سعر طن الفول الذى وصل إلى 25 ألفا مقابل 14,500 جنيه قبل الزيادة، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد من الفول المستورد يباع بسعر يراوح بين 24 و26 جنيها، وكيلو الفول البلدي ما بين 28 و32 جنيها، والمدشوش ما بين 23 و25 جنيها للكيلو.

وأرجع صابر عبدالفتاح (صحاب محل بمنطقة رمسيس)، ارتفاع أسعار سندوتش الفول والطعمية بسبب الأسعار العالمية، إذ أصبح الشخص الواحد يقلل من «أربعة سندويتشات» وأصبح يشترى سندوتشين فقط، متوقعا زيادة أسعار الفول خلال الفترة القادمة خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تعد وجبة الفول رئيسية أثناء السحور.

وبدوره قال محمد مدكور «صاحب مطعم» بمنطقة العتبة، إن المنطقة يتردد عليها الكثير من المواطنين لكونها منطقة تجارية وبها الكثير من المطاعم، موضحاً ان أسعار الأطعمة ارتفعت بصفة عامة بما فيها «سندوتش الفول والطعمية»، ملقيا بالمسؤولية على بعض التجار الذين يلجؤون إلى تخزين السلع من أجل تعطيش السوق وزيادة الأسعار، مطالباً الحكومة بضربهم بيد من حديد حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فيما قال بائع عربة فول يدعى كريم محمد بشارع شبرا، إن وجبة الفول على العربية بـ15 جنيها والسندوتش بـ4 جنيهات، وأرجع ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الفول والطحينة والزيت والطماطم والخضار والليمون.