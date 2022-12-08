واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها اليوم (الخميس) بعد الارتفاع الكبير في أسعاره بمحلات الصاغة خلال الأسابيع الماضية، ليسجل جرام عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل البلاد 1600 جنيه، بدلًا من 1720 جنيهًا خلال تعاملات أمس، مقابل مستويات بلغت أكثر من 1880 جنيها للجرام خلال بداية الأسبوع الحالي، بفارق 280 جنيها خلال أسبوع، بينما سجل سعر الجرام نفسه خلال تعاملات منتصف نوفمبر الماضي 1260 جنيها، وسط توقعات بالمزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.

وكانت أسعار «المعدن النفيس» شهدت خلال الأيام الماضية تغيرات مستمرة على مدار الساعة، الأمر الذي تسبب في حدوث شلل في السوق، واتجاه بعض الشركات لوقف إعلان التسعير، وعللت اتخاذها لهذا القرار لكون السوق غير منضبط.

وأرجع رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة إيهاب واصف انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى قيام الكثير من المواطنين في مصر ببيع ما لديهم من مشغولات ذهبية، مستغلين بذلك زيادة الأسعار الكبيرة والمبالغ فيها في المعدن، وهو ما أدى إلى تشبع السوق، ووجود الكثير من المشغولات الذهبية لدى عدد من التجار خصوصا من محتكري السوق، موضحا أن وصول سعر الذهب عيار 21 إلى 1880 جنيها هي زيادة وهمية، ناتجة عن زيادة البعض الطلب على شراء الذهب، مشدداً على أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في زيادة الطلب أخيرًا، وبالتالي شح المعروض في بورصة الذهب في مصر بما أدى إلى رفع السعر.

وبدوره توقع الخبير في مجال الذهب أمير رزق انخفاض سعر جرام الذهب بعد اجتماع الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي منتصف الشهر الجاري ديسمبر بعد تلميحاته بأنه سيستمر في رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما سيشجع المستثمرين على الاستثمار بالدولار، وهو منافس حقيقي للاستثمار في الذهب، ما سيؤدي في النهاية لتراجع ملحوظ في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.