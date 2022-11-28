رغم تراجع أسعار الذهب عالميا، تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الارتباك وعدم الاستقرار مع زيادة في الإقبال على الشراء، مع تسجيل سعر الغرام الواحد ارتفاعات صاروخية خلال تعاملات الأسبوع الحالي.

ويشير متعاملون في سوق الذهب المصري، إلى أن الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية «السوداء»، هي السبب وراء زيادة أسعار الذهب، ولذلك تأتي الأسعار في السوق المصرية أعلى بكثير من الأسعار العالمية.

وفي سوق الصرف «الرسمية»، استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين مستويات 24.60 جنيه كأعلى سعر للبيع، مقارنة بنحو 24.58 جنيه كأقل سعر للبيع. فيما بلغ أعلى سعر للشراء مستوى 24.56 جنيه مقارنة بنحو 24.48 جنيه كأقل سعر للشراء.

وفي سوق الذهب، وخلال تعاملات بداية الأسبوع، سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1691 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 1480 جنيهاً. وصعد سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1268 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب مستوى 11840 جنيهاً.

وعالمياً، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1748.84 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1749.6 دولار. وفي سوق العملات، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%؛ ما جعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.