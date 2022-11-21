ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 5 قروش في 7 بنوك محلية خلال تعاملات اليوم (الاثنين)، حيث وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 24.55 للبيع و24.49 للشراء، بزيادة 5 قروش عن تعاملات أمس (الأحد). كما زاد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية ليسجل 24.48 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، ليقترب من حاجز الـ25 جنيها، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ مصر.

كما ارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 24.53 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع، كما ارتفع أيضاً في بنكي البركة، وكريدي أجريكول، وبنكي الأهلي المصري ومصر، بينما استقر سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس عند 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قررت في آخر اجتماع استثنائي لها يوم 28 أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة بما يعادل 2% من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وهو الأمر الذي أدى بعد القرار مباشرة إلى رفع سعر الدولار من 19.65 جنيه إلى 23.15، بعد قرار البنك المركزى مباشرة، فضلاً عن زيادة باقي العملات العربية والأجنبية الأخرى داخل البنوك والمعاملات المصرفية المصرية.