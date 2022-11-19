تعزيزا للعلاقات الثقافية التي تجمع مصر وفرنسا.. يستعرض النحات الفرنسي ريتشارد أورلينسكي، أحد أبرز الفنانين المعاصرين والذي صنفت أعماله ضمن الأكثر مبيعا منذ 2015 وحتى الآن.. أحدث إبداعاته الفنية في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر للمرة الأولى، وتضم منحوتات تجسد حيوانات بأشكال وألوان مختلفة ترمز من وجهة نظر الفنان إلى جماليات الطبيعة ودلالاتها في النفس البشرية. ومن أشهر أعماله منحوتة الغوريلا الضخمة (Wild Kong) في مدينة كان ومنحوتة التماسيح في Miami District Design والدب بطول خمسة أمتار على منحدرات كورشوفيل.

يأتي ذلك في إطار أول مشروع لـ«ماجنوم العقارية» في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، حيث تعاونت مع النحات ريتشارد أورلينسكي لاستعراض تشكيلة فنية تضم منحوتات بأحجام وأشكال وألوان متنوعة تُعرض في أماكن متفرقة داخل المشروع التجاري لها في العاصمة الإدارية الجديدة تحتفي من خلالها بالفن الحديث وأساليب دمجه مع الفن المعماري في أوركسترا تناغمية توحي ببيئة أكثر حيوية وتفردا.