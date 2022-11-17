قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11 مليار دولار.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفعت لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6%، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020- 2021.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر منذ سنوات طويلة، والتي تشهد نموا مطردا في الفترة الأخيرة، خصوصا للمصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسيطر تلك الدول على نصيب الأسد من إجمالي تحويلات العاملين بالخارج سنوياً، نظراً إلى عدد العاملين المصريين بتلك الدول التي تقترب من 4.7 مليون عامل، طبقاً لتقديرات البعثة حتى نهاية 2020، وتحتل السعودية النصيب الأكبر.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تطوراً كبيراً على مستويات مختلفة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8، في المقابل بلغت قيمة واردات دول الخليج لمصر 11.7 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار. وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرًا لمصر خلال عام 2021، بـ6.9 مليار دولار.