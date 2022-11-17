ارتفع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي جديد عند 24.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 24.41 جنيه للشراء.وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي، وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، فقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.لكن منذ التعويم الثاني في نهاية شهر أكتوبر، فقدت العملة المصرية نحو 24.7% من قيمتها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه، إلى نحو 24.50 جنيه في الوقت الحالي.وفي ما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ شهر مارس الماضي، فقد خسرت العملة المصرية نحو 55.6% من قيمتها مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأمريكية الخضراء بنحو 8.76 جنيه.وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك لدى البنك المصري الخليجي والأهلي الكويتي عند مستوى 24.45 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيه للبيع. وفي 8 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والمشرق، سجلت الورقة الأمريكية الخضراء مستوى 24.43 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.48 جنيه للبيع.