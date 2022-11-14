من المقرر أن يعود زخم النمو في المنطقة بفوائد كبيرة لجيوردانو في عام 2022، مدعومًا بالإستراتيجيات المحلية القوية وخطط العمل التكميلية من قبل المقر الرئيس لشركة جيوردانو.

من المقرر أن تنتعش الاقتصادات الستة في دول مجلس التعاون الخليجي وتنمو هذا العام مع توقع نمو أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بنسبة نمو 8.3% و5.4% على الترتيب.

كانت الإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق الأولى التي فتحت أبوابها للعالم خلال الجائحة، فقد قدمت ملاذًا للسياح المتعطشين للسفر، وفرصة للشركات للإصلاح والنمو. وتبعتها السعودية، وأعادت فتح أبوابها للحجاج والسياح والشركات على حد سواء، إذ تتصدر المملكة حاليًا قائمة الدول العربية للسياح الوافدين حتى الآن إذ يصل عددهم إلى 18 مليونًا حتى أكتوبر 2022.

من المقرر أن تُزيد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من أعداد السياح في المنطقة، حيث تستعد قطر لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال أكبر فعالية لكرة القدم في نوفمبر.

وقد عزز ما ذُكر أعلاه، إلى جانب مجموعة من المشاريع الضخمة في المنطقة، اقتصادات الخليج التي مهدت الطريق للنمو السريع لأعمال جيوردانو في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد قام فريق الإدارة الإقليمية، بقيادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيوردانو الشرق الأوسط إيشوار شوجاني، بتنفيذ سلسلة من إستراتيجيات الأعمال، بما في ذلك إدخال مفاهيم المتاجر الجديدة وفتح هذه المتاجر الجديدة لاغتنام الفرص، كما نفذت قيادة المجموعة في المقر الرئيسي لشركة جيوردانو في هونغ كونغ تدابير لاستكمال المبادرة، بما في ذلك نقل مركز الشحن من هونغ كونغ إلى شنتشن ونانشا لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لم تمر جهود فريق جيوردانو في دول مجلس التعاون الخليجي مرور الكرام؛ إذ حصلت بالفعل على ثلاثة ترشيحات في جوائز عالمية منفصلة للبيع بالتجزئة هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل شركة بمجال تجارة التجزئة للعام من قبل إميدجس ريتيل مى (Images RetailME)، وجائزة أفضل شركة عالمية بمجال تجارة التجزئة لهذا العام وأفضل مشغل بمجال التسلية والترفيه للعام من قبل ريتايل آند ليجر إنترناشونال (Retail & Leisure International) وأفضل علامة تجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من قبل مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة.

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في جيوردانو السعودية أحمد الله عبدالهادي بقوله: «نحن نركب موجة الزخم في السعودية، ونعمل على توسيع شبكة متاجرنا بشكل إستراتيجي في كل من المدن الكبرى وكذلك مدن المستوى الثاني والثالث في المملكة، كما نقدم أفكار متاجر جديدة لتمييز أنفسنا عن المنافسين وجذب جيل جديد من العملاء».

من جانبه، أفاد إيشوار شوجاني بأن: «المنطقة بأكملها تنبض بالحياة. تشهد السعودية على وجه الخصوص حاليًا مرحلة من النمو المذهل. إن التطور السريع للبنية التحتية المحلية وعدد المشاريع الضخمة التي يتم طرحها أمر استثنائي»، واختتم حديثه قائلاً: «سنواصل اتباع نهج متفائل بحذر، مع الحفاظ على زخم التوسع لدينا وأخذ التحديات التي تنتظرنا نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية ومتطلبات العمالة المحلية الصارمة في الاعتبار».