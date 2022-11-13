من منطلق المساهمة في تطوير قطاع التصميم الحضاري ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030،، وقّعت مجموعة عمر قاسم العيسائي الاستثمارية اتفاقية تعاون مع شركة ماونتن فيو مصر للتنمية والاستثمار العقاري، لتكوين شركة مشتركة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري بمعايير عالمية في المملكة، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية في المملكة.

وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية في العاصمة البريطانية (لندن)، بحضور عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي القابضة محمد عمر العيسائي، ورئيس مجلس إدارة شركة ومؤسس «ماونتن فيو مصر» المهندس عمرو سليمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي المهندس هاني حبشي، والرئيس التنفيذي للاستثمار في ماونتن فيو مصر غادة نور.

ولما يمتلكه كلا الطرفين من خبرات واسعة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، فإن الاتفاقية تسعى لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال، وإيجاد فرص تطوير مشاريع سكنية مميزة ومبتكرة مشتركة، والتي تشمل التطوير العقاري والمشاريع السكنية ومراكز التسوق والضيافة، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة.

وبهذه المناسبة ذكر عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي القابضة محمد عمر العيسائي أن هذه الاتفاقية مهمة لكونها متوافقة مع التوجهات العقارية الجديدة في المملكة، والتي تعد من إحدى أهم الأسواق العالمية المستقبلية الواعدة من بين العديد من القطاعات الحيوية، والتي ستساهم في تطوير مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للمساهمة في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة التملك للوحدات السكنية إلى 70% خلال الأعوام العشرة المقبلة.

ومن جهته وضّح رئيس مجلس إدارة شركة ومؤسس «ماونتن فيو مصر» المهندس عمرو سليمان أن «ماونتن فيو مصر» من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وتتضمن استراتيجيتها التوسع في الأسواق المجاورة لمصر، لنقل تجربتها الناجحة في إنشاء مشاريع عمرانية متكاملة قائمة على تطبيق «علم السعادة» لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط بهدف تحقيق الريادة في قطاع التطوير العقاري المصري، وضمن سعيها لتحقيق ذلك، وقعت هذه الاتفاقية مع مجموعة العيسائي الرائدة في القطاع العقاري في المملكة ودول الخليج لدراسة تطوير مشاريع جديدة، والتي تعد إحدى الأسواق الواعدة بالمنطقة. مضيفًا أن شركة «ماونتن فيو مصر» نجحت على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 17 عامًا في تطوير 15 مشروعًا عمرانيًا متكاملًا في مختلف مناطق التنمية في مصر، والتي حازت على ثقة الآلاف من العملاء بفضل ما تتميز به من تصاميم مبتكرة وفريدة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي المهندس هاني حبشي عن حرص مجموعة العيسائي على العمل والاستثمار في المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة، وأن مثل هذه الشراكة المثمرة مع «ماونتن فيو مصر»، الرائدة في مجالها في مصر، يؤكد توجه المجموعة في المجال العقاري في التركيز على تحقيق الاستدامة في جميع مشاريعها حول المملكة، لكونها أحد المحاور الرئيسية في رؤية المملكة 2030، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء وبالتعاون مع كوادر وشركات محترفة محلية وعالمية.

وفي السياق نفسه، ذكرت الرئيس التنفيذي للاستثمار في ماونتن فيو مصر غادة نور أن «ماونتن فيو مصر» تسعى عبر تكوين شراكتها مع مجموعة العيسائي لنقل خبراتها في تطوير كبرى المشاريع العقارية المتكاملة إلى أسواق إقليمية مجاورة بما يسهم في الترويج للقطاع العقاري المصري، وتنويع محفظة مشاريعها وتحقيق عائد مناسب للمساهمين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن السوق السعودي واعد ويضم فرصًا استثمارية تتماشى مع رؤية الشركة للتوسع خارجيًا.

نبذة عن مجموعة العيسائي

مجموعة العيسائي هي مجموعة شركات متخصصة رائدة على مستوى المملكة ودول الخليج تستثمر في مجالات متعددة، من بينها مجال التطوير العقاري الذي يهدف إلى إدارة وتطوير وتشغيل المشاريع العقارية المختلفة، حيث قامت بتحقيق كثير من الأهداف التي رسمتها وحققت نجاحات وضعتها في مصاف الشركات الرائدة محليًا وعالميًا ليكون لها دورها البارز في مسيرة البناء والنماء التي تشهدها جميع مناطق المملكة.

نبذة عن شركة «ماونتن فيو مصر»

أنشئت شركة «ماونتن فيو مصر» للتنمية والاستثمار العقاري في عام 2005، برؤية تهدف إلى نشر «علم السعادة» وتطوير مجتمعات متكاملة والارتقاء بجودة حياة السكان. وهي شركة رائدة ومتخصصة في تطوير مشاريع عقارية من الدرجة الأولى مرتكزة على الابتكار والتميز، أنجزت 15 مشروعًا على مدار 17 عامًا بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتطورة، كما حرصت على تقديم أرقى مستويات الهندسة المعمارية من خلال مشاريعها المتميزة بهدف الارتقاء بجودة حياة السكان.