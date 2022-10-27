ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم «الخميس»، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة، مع بداية التعاملات اليومية بسوق المال، ليسجل 6.00 جنيهات للشراء، و6.06 جنيه للبيع، مرتفعاً بمقدار جنيه على سعر أمس «الأربعاء» متأثراً بقرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسجل سعر الدولار نحو 22,5 جنيه للشراء و22,60 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم «الخميس» رفع سعر الفائدة بالبنوك بواقع 200 نقطة، بما يوازي 2%، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع العملات العربية والأجنبية داخل مصر.

وتوقع عدد من الخبراء في مصر، ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال الأيام المقبلة، على خلفية التحركات الأخيرة في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية، إذ كشف مصدر مسؤول بإحدى شركات السياحة المصرية رفض الكشف عن هويته لـ«عكاظ» أن أسعار العمرة قابلة للزيادة بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الجنيه أمام الريال السعودي، متوقعاً ارتفاع في أسعار رحلات الطيران والخدمات المقدمة للمعتمرين، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى رفع الأسعار، لافتاً إلى وجود خسائر متوقعة ستلحق بشركات السياحة المصرية، بسبب ارتفاع الريال السعودي عن قيمته وقت التعاقدات السابقة، التي أبرمتها الشركات قبل تحريك سعر الصرف.