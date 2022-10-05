استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم «الأربعاء» ليسجل بالبنك المركزي 19.60 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر للعملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ليصل إلى 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، ليرتفع أكثر من 31 قرش له منذ شهر، وبالتحديد في 4 سبتمبر الماضي، إذ سجل في البنوك المصرية، 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، وسط توقعات بأنه يقترب الدولار إلى 20 جنيهاً مصرياً خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى محللون أن تحركات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، طبيعية في ظل خفض تدريجي للعملة المحلية للوصول إلى قيمة عادلة حقيقية للعملة الوطنية في الأسواق العالمية على وقع مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت المتخصصة في أسواق المال رانيا يعقوب، أن البنك المركزي المصري يواصل خفضه للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي بشكل تدريجي، وهو أمر متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، معربة عن اعتقادها بأن المفاوضات الدائرة بين القاهرة ومسؤولي الصندوق انتهت إلى ضرورة الخفض التدريجي للعملة بعيداً من الخفض المفاجئ، كأحد مطالب الصندوق في بداية المفاوضات، وتابعت في تصريحات لها أن الخفض التدريجي أفضل من الارتفاع المفاجئ، حتى لا تندفع أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى أعلى، وهو ما يصيب السوق بحالة من الركود.

يذكر أن القاهرة تواصل مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، بدأت منذ 5 أشهر، للحصول على تمويل جديد لا تقل قيمته عن 5 مليارات دولار لدعم الخزانة العامة للدولة والبنك المركزي، بهدف تلبية مطالب الأسواق المحلية والمستوردين من خارج البلاد بالدولار الأمريكي، في ظل شح العملة الأجنبية حالياً.