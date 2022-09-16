تشارك المملكة بوفد كبير في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 بعد غد «الأحد»، الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الوزراء وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وترأس المؤتمر في دورته الحالية المغرب، استناداً إلى نظام العمل في المؤتمر.

وذكر المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، أن المؤتمر سيناقش عدداً من القضايا والملفات العربية المهمة، من بينها منظومة «التحول الرقمي» في اقتصادياتها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقضايا التشغيل في المنطقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية، إضافة إلى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على امتصاص البطالة وخفض معدلاتها.

وأضاف المدير العام للمنظمة، أن المؤتمر سيناقش بندين فنيين الأول «حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة»، أما البند الثاني الفني: «تقرير حول رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها». مؤكداً أن المؤتمر سيشهد الاحتفالية بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيس منظمة العمل العربية «1965 - 2020»، التي تأخرت نظراً لاجتياح فايروس كورونا العالم في 2020، وتوقف كافة الأنشطة. كما يشهد المؤتمر أيضاً تكريم كوكبة من رواد العمل العربي، الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافاً بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج، ودلالة على أن ما قدموه سيظل باقياً في نفوس وعقول الحاضرين، ترسيخاً منا لإعلاء قيمة العمل.