اعتمد وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال موسم 1444، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير يوم 4 أغسطس الماضي.

من جانبه، أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية أحمد البكري أن السياحة فتحت باب العمرة أمام مختلف التأشيرات القادمة إليها، لتشجيع حركة السياحة الدينية، مؤكداً أنه تم فتح باب موسم العمرة دون التقييد بأعداد التأشيرات، لكونه الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة خروج المصريين بطرق غير شرعية لعمل مناسك العمرة، مما يهدر ملايين الجنيهات على الجهات المنظمة لموسم العمرة في مصر.

وأشار البكري في تصريحات له إلى أن أقل سعر لبرامج العمرة سيبدأ بـ25 ألف جنيه مصري، وفي حال تحديد عدد المعتمرين بـ300 ألف تأشيرة، بدلاً من 500 ألف، سيصل أقل سعر لبرنامج عمرة في مصر إلى 30 ألف جنيه، وفي حال اقتصار الموسم على 120 ألف تأشيرة، كما يتردد داخل قطاع السياحة الدينية بوزارة السياحة المصرية، فإن أقل سعر لبرنامج العمرة سيصل إلى 35 ألف جنيه، وبالتالي كلما انخفض عدد التأشيرات، زادت أسعار رحلة العمرة والعكس.

وأرجع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الماضي إلى ارتفاع سعر الريال السعودي، وأسعار الخدمات ورسوم إصدار التأشيرة، وارتفاع الرسوم المقررة من الغرفة ورسوم البوابة والتأمين الطبي.