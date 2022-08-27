ارتفعت أسعار الفول المحلي والمستورد في الأسواق المصرية ما بين 600 إلى 1000 جنيه، ليصل سعر طن الفول المستورد إلى 17 ألف جنيه، بدلاً من 16 ألف جنيه، ما قفز بسعر طن الفول المحلي بنحو 600 جنيه، ليسجل 16500 جنيه بدلا من 15900 جنيه، بعد ارتفاع أسعار الفول المستورد.

ويفضل المواطنون في مصر طهي الفول المستورد، لكونه سريع التسوية ويوفر استخدام الغاز، وبالتالي هناك طلب متزايد عليه. وتأتي تلك الزيادات وسط زيادة بأسعار الغذاء، وارتفاع التضخم في مصر والعالم، وسط تخوفات من حدوث زيادة جديدة في أسعار الطعمية.

وقال رئيس شعبة المطاعم بغرفة الإسكندرية التجارية محمد الحلو إن المطاعم تلجأ لرفع الأسعار عند ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق المصرية، مؤكداً أن أسعار ساندوتشات الطعمية والفول بالمطاعم لم يحدث بها أي زيادات جديدة حتى وقتنا الحالي، على رغم ارتفاع أسعار الفول وباقي مستلزمات الإنتاج.

ويعد «طبق الفول» الوجبة الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، فهو معشوق المصريين والحاضر الدائم على وجبة الإفطار، سواء بالمنازل أو المطاعم وحتى العربات المنتشرة في مختلف المحافظات، التي تبدأ عملها مع مطلع شمس كل يوم لاستقبال زبائنها بالوجبة التقليدية الشهيرة، لكن يبدو أن عشاق تلك الوجبة على موعد مع ارتفاع أسعارها، لارتفاع أسعار طن الفول، والمكونات الأخرى وعلى رأسها الزيت.