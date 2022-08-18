أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر الذي اعتذر عن منصبه، قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام، ليتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن يتم تفعيل القرار رسميا بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، يواجه عددا من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حالياً، ومن المنتظر القيام بحلها خلال الأيام المقبلة.

وكشف الخبير الاقتصادي علاء رزق أن المحافظ الجديد للبنك المركزي تقع على عاتقه مجموعة من المسؤوليات، يجب أن يلتزم بها أمام القيادة السياسية، والتي تتمثل في ضمان تحقيق استقرار الأسعار، وحصر ومتابعة المديونيات الخارجية، خصوصا بعدما بلغت أرقاما قياسية، فضلاً عن أهمية تحقيق الاستقرار النقدي، وضمان وصول التدفقات من النقد الأجنبي، مع زيادة موارد البنوك المصرية، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، إضافة إلى أهمية إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، الذي يعد حائط صد حقيقي ضد ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحجيم وكبح التضخم.

وأضاف رزق في تصريحات له اليوم أن من بين التحديات استكمال منظومة الإصلاح المصرفي، واتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين، خصوصا أن محافظ البنك المركزي يعد المنصب الاقتصادي الأهم بين المناصب الرسمية في الدولة.

يذكر أن سعر اليورو في مصر ارتفع اليوم (الخميس) مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمس (الأربعاء)، حسب نشرة البنك المركزي المصري.