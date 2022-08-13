كشف الباحث الاقتصادي المصري مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب أن التعديل الوزاري فى الحكومة المصرية، الذي وافق عليه البرلمان، سيعطي قبلة الحياة للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خصوصا الدولار، كما يعد عاملاً مساعداً لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وعلاج المشكلات الاقتصادية الراهنة، وينعش الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أبوبكر الديب لـ«عكاظ» أن كافة من تولوا الحقائب الوزارية هم من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، ويتمتعون بمهارة كبيرة وأداء متميز في قطاعاتهم، مؤكداً حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز التنفيذي والإداري بالدولة، بهدف إصلاح السياسات العامة، وتلبية مطالب المواطنين وسرعة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الغرض الأساسي من ذلك التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة، وهو ما بدا جلياً في التكليفات الجديدة. ويعول المصريون كثيراً على الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات وكوادر تريد أن تثبت ذاتها، وتنال الثقة، والمضي قدماً في تحقيق إنجازات نوعية جديدة لكبح جماح التضخم، الذي يؤرق دول العالم في الفترة الأخيرة.