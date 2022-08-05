شهدت أسعار الذهب اليوم «الجمعة» في مصر، خلال لتعاملات الصباحية ارتفاعاً كبيراً، حيث سجل عيار 21 الأكثر إقبالاً بمحلات الصاغة إلى 1070 جنيهاً، بدلاً من 1030 خلال تعاملات صباح أمس «الخميس» وجاء ارتفاع الذهب بسبب عوامل العرض والطلب – حسب تجار محلات الصاغة - حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق، مما يؤدي إلى هبوط سعر الذهب في مصر، والعكس صحيح كلما تراجع المعروض ارتفع السعر، وسط توقعات بارتفاع أسعاره مرة أخرى خلال الساعات القادمة.

وأرجع التجار فى مصر، ارتفاع المعدن الأصفر إلى العديد من العوامل، أهمها تحرك السعر العالمي، وزيادة الطلب على شراء المعدن بعدما استعاد عافيته، فيما يرى نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب تعاني حالة من الارتباك على مدار الفترة الماضية، نتيجة قرار البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية، والمشهد السياسي الراهن، موضحاً أنه بعد موجة من التراجع سيطرت على سعر الذهب منذ منتصف يونيو الماضي، فقد أخذ الذهب في التراجع الكبير حتى بداية يوليو، لكنه قبل نهاية الشهر الجاري بدأ في التعافي من جديد.

واستبعد اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى مصر، صعود الذهب الفترة القادمة لمستويات 1500 جنيه كما حاول أن يروج البعض، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشى خلال الفترة المقبلة، وقال إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار أخيراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب.