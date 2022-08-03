هبطت أسعار الدواجن والبيض في المحافظات المصرية، بدرجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد حملة «خليها تمشش» التي أطلقها عدد من المواطنين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوعين، خصوصا بعد وصول سعر طبق البيض إلى ما بين 80 و85 جنيهاً بارتفاع قدر بأكثر من 35 جنيها للطبق الواحد.

وخلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، انخفضت أسعار الدواجن والبيض في مصر، بعد الحملات الرقابية التي تجريها الحكومة على منتجي الدواجن، وبحسب شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 27 جنيها للكيلوغرام في المزرعة بانخفاض جنيهين، بعد أن كان عند مستوى 49 جنيها في وقت سابق.

ووصل سعر طبق البيض عند مستوى 55 جنيها للبيض الأبيض في المزرعة، وبلغ سعر طبق البيض الأحمر 61 جنيهاً، والبيض البلدي عند 58 جنيهاً، يضاف على هذه الأسعار تكاليف الشحن والنقل ومكاسب التجار، ما يجعل السعر النهائي للمستهلك حول 60 إلى جنيها لطبق البيض.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، دعم المواطنين عبر توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة عن السوق المحلي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة بسعر 58 جنيها للأبيض و60 جنيها للأحمر.