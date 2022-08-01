تشهد أسعار السيارات ارتفاعاً كبيراً بالأسواق المصرية خلال هذه الأيام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، الذي سجل اليوم (الإثنين) ارتفاعاً ملحوظاً بالبنوك ومكاتب الصرافة، ليصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في قيمة الشراء إلى 18.89 جنيه، مقابل 19.0 جنيه للبيع، وسط توقعات بأن يصل إلى 20 جنيهاً خلال الأسابيع القادمة.

وترتب على تحرك سعر الدولار، إلى تغيير كبير في أسعار السيارات في مصر، وأدى إلى وجود قلة في المعروض وزيادة في الطلب، سواء من العملاء أو التجار، وشهدت أنواع السيارات في مصر سواء التجاري أو الفئات العالية منها، ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السعرية، وفقا لعدد كبير من التجار، كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني ما بين 50 و70 ألف جنيه، وبالنسبة للفئات العالية مثل «المرسيدس أو بي إم دبليو » ارتفعت أسعارها في عدد كبير من الأنواع المستعملة بالسوق المصرية إلى ما بين 100- 120 ألف جنيه مصري.

من جانبه قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أسامة أبو المجد، إن أسعار السيارات زادت بنسبة من 10% إلى 15%، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وأصبحت السيارة التي ثمنها 400 ألف جنيه تباع بـ450 ألف جنيه، مؤكداً أن حجم المعروض من السيارات تأثر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب الدولار، الذي يخضع لآليات العرض والطلب، فكلما زاد المعروض قل السعر والعكس، منوهًا في تصريحات له بأن إغلاق معارض السيارات جاء بسبب عدم القدرة على تغطية التكاليف نتيجة تراجع القوة الشرائية، وهو أمر ليس في صالح التجار.