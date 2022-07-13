قررت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) رفع أسعار السولار والبنزين بكافة أنواعه، بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد السعر الجديد بعد تحرير أسعار الوقود، وتقييم الأسعار بشكل عادل، بحيث لا يحمّل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلي بالأسعار العالمية.

وتراوحت الزيادة في القرار الأخير ما بين 50 قرشاً إلى 1 جنيه، بينما كان آخر قرار للجنة في أبريل الماضي، برفع أسعار البنزين 25 قرشاً، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو، وتلتزم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، على ألا تزيد النسبة على 10%، حتى لا تحدث حركة كبيرة في الزيادة بالسوق، ويستطيع المواطن المصري التكيف مع الأسعار الجديدة.

وأصبحت أسعار البنزين والسولار في مصر، بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك الأسعار كالتالي: بنزين 80 نحو 8 جنيهات، بعد أن كان 7.50 جنيه للتر، وسجل سعر لتر بنزين 92 مستوى 9.25 جنيه، بدلاً من 8.75 جنيه، ووصل سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه للتر، بعد أن كان 9.75 جنيه، زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه للتر، وارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.