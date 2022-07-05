ارتفع من جديد سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنية المصري بقطاع البنوك الكبرى الحكومية والخاصة، خلال تعاملات اليوم «الثلاثاء» بنحو ثلاثة قروش، ليسجل 18.80 للشراء بدلاً من 18.77، و18.88 للبيع، بينما وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 18.84 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

وكان الجنية المصري انخفض أمام الدولار، بقطاع البنوك المصرية خلال شهر مارس الماضي، ليقفز سعر الدولار بنحو 2.06 جنيه ليصل إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، تزامناً مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نتيجة تداعيات الحرب الروسي الأوكرانية.

يذكر أنه قبل 6 سنوات، وتحديداً في نوفمبر من عام 2016 كان البنك المركزي المصري قرر تعويم سعر صرف الجنية أمام باقي العملات الأجنبية الأخرى، وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، وهو ما أدى إلى رفع سعر الدولار الواحد من 8.88 إلى 13 جنيهاً، وذلك كسعر استرشادي، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتمهيد للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، أنقذ الاقتصاد آنذاك من عثرته.