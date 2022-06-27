بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقعت شركة الفنار العالمية للتطوير اتفاقيات بقيمة ملياري ريال في عدة مجالات، هي: توطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات ومراكز البيانات والأمن السيبراني والحلول الرقمية.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس المهندس عامر العجمي: «إن شركة الفنار متواجدة بالأسواق العالمية، ومنها السوق المصرية منذ سنوات عدة، من خلال عدة مشاريع أهمها مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بقدرة 50 ميجا وات، كما نتطلع لمزيد من الاستثمارات في مصر وأفريقيا».

يذكر أن شركة الفنار تحظى بسمعة إقليمية ودولية متنامية، وتواصل سعيها في امتلاك التقنية لتوطين الصناعة محليا وعالميا ورفع نسب التوطين والرقمنة والابتكار والاستدامة، كما تدير نشاطاتها من منشآتها الموزعة في العديد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، من خلال محفظة متنوعة في مجالات الحلول الرقمية والطاقة والمياه والنفط والغاز والبنية التحتية الاجتماعية والرعاية الصحية.