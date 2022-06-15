أعلن العراق اليوم (الأربعاء) بدء تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة، وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن «الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية».

وبحسب وكالة أنباء العراق، أضاف المتحدث أنَّ العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، «وهناك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة اشوطاً مهمة للمضي بالربط»، مبيناً أنه «تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها انشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط».

وأشار الى أن «الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية لشبكة الكهربائية، وادخال العراق بموجب مشاريع الربط الى سوق الطاقة سواء أكان عربياً أم خليجياً أم عالمياً، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضواً مهماً بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأيضاً، أن يكون العراق بالأيام القادمة حافظاً وممرراً للطاقة».

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق أمس (الثلاثاء) على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.