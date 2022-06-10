شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الساعات الماضية تراجعاً ملحوظاً، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشاراً في مصر، تراجعا إلى أقل من 1000 جنيه للغرام من دون مصنعيه، وهو أقل مستوى منذ نحو 3 أشهر، بعد أن وصل في وقت سابق لمستوى 1275 جنيهاً، وسعر غرام الذهب عيار 24 سجل 1139 جنيهاً.

وقالت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد، إن انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية، سيكون له دور بارز في انتعاش محلات «المعدن الأصفر» بعد أن شهدت تراجع كبير في الشراء خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه، وصف أحد بائعي الذهب بالقاهرة (يدعى محمد عيد)، الانخفاض الأخير الذي شهده الذهب بأنه «جيد» خصوصا أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من العزوف وعدم الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، وسبب خسائر فادحة للتجار، خصوصا بعد تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أصابت الأسواق بحالة من العزوف، وعدم الإقبال على شراء الذهب من قبل المواطنين.

وكانت مصر رفعت سعر الفائدة في مارس الماضي، للمرة الأولى منذ 2016، وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر تمر بظروف صعبة، واصفاً إجراءاته الأخيرة بشأن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة، بأنها «قرارات جريئة».

وحرك البنك المركزي المصري قيمة الجنيه، ليصبح صرفه أمام الدولار بين 18.15 و18.29 جنيه، بحسب بيانات البنك، بدلا من 15.74 جنيه، وتزامن ذلك مع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وقال عامر: القرارات كانت حتمية لحماية مواردنا، ونرجو أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي، معتبراً أنه جزء من حركة تصحيح في سوق النقد الأجنبي.