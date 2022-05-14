شهد المعرض العقاري الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الذي افتتحه الأمير سعود بن وليد بن مساعد آل سعود، إقبالا كبيرا من المواطنين السعوديين من مستثمرين ورجال أعمال ومهتمين بالقطاع العقاري.

وأكدت الشركات المشاركة في المعرض اهتمامها بالمملكة وحرصها على إرضاء المواطن السعودي وتوفير أفضل الخيارات له، انطلاقاً من خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية.

من جانبه، أكد الأمير سعود بن وليد بن مساعد أن السعودية ومصر بلد واحد وأن مستقبل الاستثمارات بين البلدين واعد وسيشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة القادمة.

وتوجه الأمير سعود بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن رؤية 2030 ستضع المملكة في مقدمة دول العالم.

كما أشاد المواطنون ورجال الأعمال السعوديون بالتسهيلات والخدمات المقدمة لأبناء المملكة في مصر. وعبّر المواطن مشهور الذيابي عن سعادته بوجوده في مصر التي يعتبرها بلده الثاني، مشيداً بتطور العلاقات السعودية المصرية في كافة المجالات واتحاد الرؤى والأهداف لقيادتي البلدين وسعيهما لتعزيز العلاقات على كافة المستويات ولاسيما في مجالات الاستثمار.

وشهد المعرض حفلة غنائية للمطربة السعودية سحاب، التي أشادت في حديثها لـ«عكاظ» برؤية 2030، وقدمت الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ورئيس هيئة الترفيه، على ما تشهده المملكة من تطور كبير واهتمام بالفنون بأنواعها كافة.

وأضافت سحاب: «رؤية 2030 دعمت الكثير من المواهب السعودية خاصة العنصر النسائي منها وفتحت آفاقاً جديدة للفن، وقدمت لنا دعماً كنا نتمناه منذ سنوات وأصبح الآن واقعاً ملموساً».