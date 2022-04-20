يطلب الأشخاص في جميع أنحاء العالم المزيد من التقدم في ما يتعلق بالاستدامة والجهود الاجتماعية وهم يتطلعون إلى توسع الأعمال وفقًا إلى دراسة جديدة أجرتها Oracle وباميلا روكير، مستشارة المدير التنفيذي للمعلومات، ومدرسة تطوير Harvard Professional. استطلعت دراسة «عدم وجود كوكب ب» أكثر من 11.000 مستهلك، وقادة أعمال في 15 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، وتوضّح عدم قدرة الناس في تحمّل عدم إحراز تقدم في المجتمع نحو الاستدامة والمبادرات الاجتماعية، وتريد أن تتحول الشركات إلى عمل، واعتقادهم بقدرة التكنولوجيا على مساعدة الشركات في تحقيق النجاح حيث فشل الناس.

يرغب الناس في المملكة العربية السعودية من الشركات أن تكثف من جهود الاستدامة والجهود الاجتماعية.

سلّطت أحداث العامين الماضيين الضوء على الاستدامة والجهود الاجتماعية مع الناس في جميع أنحاء العالم الذين أصبحوا غير قادرين على تحمّل عدم التقدم ويطالبون بزيادة الأعمال.

• يعتقد 98% من الناس في المملكة العربية السعودية أن الاستدامة والعوامل الاجتماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وصرّح 89% أن الأحداث التي وقعت خلال العامين الماضيين تسببت في تغيير أعمالهم.

• يعتقد 97% أن المجتمع لم يحرز تقدماً كافياً. ويربط 40% عدم القدرة على التقدم بانشغال الناس في أولويات أخرى. ويعتقد 43% أن كل ما سبق ذكره هو نتيجة زيادة التركيز على الأرباح القصيرة الأجل على الفوائد الطويلة الأجل. وكذلك، يعتقد 34% أن الناس كسولون وأنانيون جداً، مما يعيقهم من إنقاذ الكوكب.

• يعتقد 47% في المملكة العربية السعودية أن الشركات قادرة على إحداث تغيير جذري في الاستدامة والعوامل الاجتماعية أكثر من الأفراد أو الحكومات وحدها.

• يشعر 85% بالإحباط وعدم القدرة على تحمّل التأخر في التقدم الذي تحرزه الشركات حتى تاريخه، ويعتقد 92% أنه لا يكفي تصريح الشركات بمنحهم الأولوية للأعمال للمحافظة على الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، بل إنها تحتاج إلى ملاحظة الفرق من خلال اتخاذ القرارات والأدلة على ذلك.

• يعتقد 95% أن الشركات ستحرز المزيد من التقدم نحو الاستدامة والأهداف الاجتماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويرى 79% أن الروبوتات ستنجح حيث فشل البشر.

يعيق كل من تحيز الإنسان والتحديات التشغيلية الأعمال في المملكة العربية السعودية.

يدرك قادة الأعمال مدى أهمية جهود الاستدامة لنجاح الشركات، ويثقون بالروبوتات بدلًا من البشر عندما يتعلق الأمر بدفع الاستدامة والجهود الاجتماعية:

• يعتقد97% أن الاستدامة وبرامج ESG عامل جوهري لنجاح مؤسساتهم. حدّد المديرون التنفيذيون أفضل ثلاث مزايا باعتبارها تعزيز العلامة التجارية (45%)؛ وزيادة الإنتاجية (44%)؛ وجذب عملاء جدد (42%).

• يواجه جميع قادة الأعمال تقريباً (94%) عقبات كبيرة عند تنفيذ مبادرات الاستدامة وإدارة الشركات. تشمل أكبر التحديات الحصول على مقاييس ESG من الشركاء والأطراف الثالثة (39%)؛ ونقص البيانات (30%)؛ وعمليات إعداد التقارير اليدوية المستهلكة للوقت (38%).

• يعترف 97 % من قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بحقيقة صرف التحيز البشري والعواطف النظر غالبًا عن الهدف النهائي، ويعتقد 92% أن المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا للمساعدة في دفع ممارسات الأعمال المستدامة ستكون المؤسسات الناجحة على المدى الطويل.

• يثق 98% من قادة الأعمال بالروبوت بدلًا من عمل الإنسان لاتخاذ قرارات تخص الاستدامة والقرارات الاجتماعية. ويعتقدون أن الروبوتات أفضل في جمع أنواع مختلفة من البيانات من دون أخطاء (48%)؛ واتخاذ قرارات عقلانية غير متحيزة (42%)؛ والتنبؤ بالنتائج المستقبلية على أساس المقاييس/الأداء السابق (42%).

• يعتقد قادة الأعمال أن الناس لا يزالون عاملين أساسيين لنجاح الاستدامة والمبادرات الاجتماعية، وكذلك الأفضل في تنفيذ التغييرات على أساس ردود الفعل من أصحاب المصلحة (52%)؛ وتثقيف الآخرين بشأن المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات (49%)؛ واتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة السياق (47%).

سيقوم الناس في المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات مع الشركات التي لا تتخذ إجراءات بشأن الاستدامة والمبادرات الاجتماعية.

يتعيّن على الشركات تحديد أولويات الاستدامة، والقضايا الاجتماعية، وإعادة النظر في كيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق تأثير أو مخاطر تواجه عواقب كبيرة.

• يرغب 98% من الأشخاص في المملكة العربية السعودية في إحراز تقدم بشأن الاستدامة والعوامل الاجتماعية لإيجاد طرق صحية أكثر للعيش (55%)؛ وإنقاذ الكوكب للأجيال المقبلة (47%)؛ والمساعدة على تحقيق المزيد من المساواة في جميع أنحاء العالم (50%).

• ينوي 71% من الأشخاص في المملكة العربية السعودية إلغاء علاقتهم بعلامة تجارية لا تأخذ الاستدامة والمبادرات الاجتماعية على محمل الجد، وستعد 76% إلى مغادرة الشركة الحالية للعمل على علامة تجارية تركز بشكل أكبر على هذه الجهود.

• إذا تمكنت المؤسسات من إظهار التقدم الذي تحرزه بشأن القضايا البيئية والاجتماعية، سيكون الأشخاص على استعداد أكبر لدفع قسط مقابل منتجاتهم وخدماتهم (93%)؛ والاستثمار فيها (92%)؛ والعمل لأجلها (94%).

• يدرك قادة الأعمال الأهمية والحاجة الملحّة. يعتقد 98% أنه يجب استخدام الاستدامة والمقاييس المجتمعيةلإعلام مقاييس الأعمال التقليدية، ويريد 96% زيادة استثماراتهم في الاستدامة.

اقتباسات داعمة

«لقد وضعت أحداث العامين الماضيين الاستدامة والمبادرات الاجتماعية تحت المجهر، ويطالب الناس بإحداث تغييرات مادية. في ظل التحديات التي نواجهها لمعالجة هذه القضايا، تتمتع الشركات بفرصة هائلة لتغيير العالم إلى الأفضل»، هذا ما قالته باميلا روكر، مستشارة ومديرة المعلومات ومدرسة تطوير Harvard Professional. «توضح النتائج أن الأشخاص هم أكثر عرضة للعمل مع المؤسسات التي تعمل بمسؤولية تجاه مجتمعنا والبيئة، هذه هي اللحظة المناسبة. ومع تطور طريقة التفكير، تطوّرت أيضًا التكنولوجيا، ويمكن أن تؤدي دورًا رئيسًا في التغلب على العديد من العقبات التي عانت من التقدم».

«لم يكن الأمر بهذه الأهمية من قبل بالنسبة إلى الشركات للاستثمار في الاستدامة ومبادرات ESG، نظرًا إلى أن الناس لا يريدون فقط سماع ذلك - بل هم يبحثون عن عمل حاسم ويطالبون بالمزيد من الشفافية والنتائج الملموسة». قال جورجين ليندر، نائب الرئيس الأقدم ومدير التسويق العالمي SaaS، في شركة Oracle. «يدرك قادة الأعمال مدى الأهمية، ولكنهم في كثير من الأحيان يتمتعون بالافتراض الخاطئ الذي يحتاجون إليه لتحديد أولويات الأرباح أو الاستدامة. الحقيقة هي أن هذه ليست صفقة خاسرة. أصبحت التكنولوجيا القادرة على القضاء على جميع العقبات التي تحول دون جهود ESG متوفرة الآن، وتستطيع المنظمات التي تحصل على هذا الحق في تحقيق مكاسب كبيرة في مجتمعاتها وبيئتها فحسب، بل تحقق أيضًا مكاسب كبيرة في الإيرادات، ووفورات في التكاليف، وفوائد أخرى تؤثر على المحصلة النهائية، وليس دعم مجتمعاتها وبيئتها فحسب».

تعرف على المزيد حول هذا التقرير العام من خلال هذا الرابط: www.oracle.com/noplanetb

المنهجية

تستند نتائج البحوث إلى دراسة استقصائية أجرتها شركة Savanta بين 25 فبراير - 14 مارس 2022 مع 11.005 مجيبين عالميين من 15 دولة (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، والصين، والهند، وأستراليا، واليابان، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل، والمكسيك). واستكشف الاستقصاء مواقف وسلوكيات المستهلكين وقادة الأعمال تجاه الاستدامة والجهود الاجتماعية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتوقعاتهما في الجهود البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.