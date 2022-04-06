أبرم مجمع دبي للعلوم اتفاقية تعاون مع «جابري لابز» المتخصصة بالتقنيات الصيدلانية، من أجل تطوير منشأة تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربع لإنتاج الأجهزة الطبية محلياً، وبناء منشأة للأجهزة الطبية باستثمار قدره 18 مليون درهم إماراتي، ما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية وتصنيع الأدوية، ويسرع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا «مشروع 300 مليار».

وبهذه المناسبة قال مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم: «تتركز جهود قيادتنا الرشيدة حول النهوض بقطاع التصنيع وتعزيز الابتكار محلياً وفقاً لما تعكسه مستهدفات مشروع 300 مليار والتي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بواقع الرعاية الصحية في دبي».

وأضاف: «نشهد إقبالا متزايدا من قبل شركات الأدوية للانتقال والتوسع عبر دولة الإمارات إلى أسواق المنطقة والعالم، وذلك بفضل ما نوفر من بيئة داعمة للأعمال والأطر التنظيمية الشاملة. ويسعى مجمع دبي للعلوم جاهدًا لتسهيل توسع الشركات العالمية من خلال تقديم بنية تحتية متطورة ومتينة ومنظومة مرنة تدعم الوصول المباشر إلى الهيئات التنظيمية الرئيسية وتسهل الشراكات وإنشاء الأعمال التجارية ونموها».

ومن جانبه قال إليو جبرائيل، المدير الإداري لجابري لابز: «يسعدنا بدء فصل جديد من مسيرتنا واتخاذ دبي كنقطة انطلاقة للتوسع في أسواق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء منشأتنا الجديدة في الإمارة».

وأضاف: «تتميز بيئة الأعمال في مجمع دبي للعلوم بديناميكية عالمية، وقد وفر لنا المجمع البنية التحتية القوية والضرورية لمزاولة أنشطتنا من دبي وموقعها الإستراتيجي الذي يضمن لنا كذك سهولة الوصول إلى ألاسواق المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأكد: «نتطلع من خلال منشأتنا الجديدة لتلبية احتياجات المزيد من المرضى في جميع أنحاء المنطقة ومواصلة الابتكار وقيادة قطاعي الأنف والأذن والحنجرة العلاجي والأمراض الجلدية من خلال ما يحفزه تواجدنا في المجمع من شراكات ونطاق عمل مشترك مع مكونات المجمع».

ومن خلال المنشأة الجديدة، ستتمكن «جابري لابز» العلامة التجارية الدوائية الرائدة في مجال الصناعات العلاجية للأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية من إنتاج حجم أولي يبلغ 12 مليون وحدة سنويًا وفقاً لخططها المرصودة مع حلول عام 2023. وستحمل الأجهزة الطبية علامة «اصنع في الإمارات» وهي مبادرة مدعومة من الحكومة لتعزيز الصناعة التحويلية المحلية، وسيتم توزيع المنتجات على الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتزامن هذه الخطوة الإستراتيجية لـ«جابري لابز» مع تنامي المشهد الصناعي وازدهار سوق الأجهزة الطبية في دولة الإمارات، والذي من المتوقع وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني الأمريكية Fitch Solutions، أن يصل إلى 5.6 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2025.

يذكر أن «جابري لابز»هي شركة أدوية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في دوفر بولاية ديلاوير الأمريكية ولها مرافق إنتاج في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. اكتسبت العلامة التجارية سمعتها في المجالات العلاجية للأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية وتطوير منتجات وأجهزة طبية عالية الجودة ومبتكرة بدون وصفة طبية، وستدعم المنشأة الجديدة في دبي إنتاج خطوط متعددة برفدها لمجموعة منتجات متنوعة، والتي تشمل علامة ENT التجارية، وOTOMAR، وخط حلول الأمراض الجلدية Curadem.

فيما تأسس مجمع دبي للعلوم منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو مجمع أعمال متخصص بصناعات العلوم الطبية والرعاية الصحية وعلوم الحياة ويعمل فيه أكثر من 4000 متخصص وباحث في قطاعات العلوم والصحة.