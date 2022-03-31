توقعت وزارة المالية العمانية وصول الدين العام إلى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.من جهتها، أعلنت حكومة عمان أنها تسعى لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط؛ لخفض العجز المالي، وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.وستعمل وزارة المالية العمانية على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل القادم، في إطار إستراتيجيتها لإدارة الدين العام.