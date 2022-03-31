تدرس مجموعة لولو الدولية، والتي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، طرحا عاما أوليا لأسهمها أوائل العام القادم.

وتعتزم المجموعة توظيف البنوك العالمية لترتيب طروحاتها الأولية المُحتملة، حيث إنها تسعى لإدراجات متعددة في بورصات الخليج، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ.

يُشار إلى أن قيمة المجموعة التي تعمل بمجال التجزئة تجاوزت الـ5 مليارات دولار عام 2020 وتعمل حاليا في 22 دولة حول العالم.

وذكرت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن السوق التي سيتم فيها طرح الأسهم أو تفاصيلها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت «لولو» ستطرح جزءاً من أعمالها، أو سيتم الاكتتاب في المجموعة.

وتأسست مجموعة «لولو» التي يقع مقرها في أبوظبي على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي الذي أنشأ أول متجر لولو في أوائل التسعينات خلال فترة طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج.

وتدير الشركة أيضاً مراكز تسوق وأنشطة تجارية أخرى، بما في ذلك الضيافة والشحن والعقارات.

وتبلغ إيرادات الشركة السنوية حوالي 8 مليارات دولار، وتوظف أكثر من 57 ألف شخص، وتعمل بشكل رئيسي في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا.