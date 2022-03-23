سيطرت حالة من الهدوء على سوق الصرف المصري مع استقرار متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في عدد من البنوك عند مستوى 18.48 جنيه عند الشراء، و18.55 جنيه للبيع.

يأتي ذلك بعد أن اتخذت الحكومة المصرية (الاثنين) الماضي، عددا من القرارات الاقتصادية، شملت رفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بنسبة 1%، وإصدار شهادة ادخار، يصدرها البنك الأهلي المصري، تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها بنسبة 18%، مع صرف العائد شهريا، وذلك للحيلولة دون تأثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في أعلى ارتفاع للورقة الخضراء منذ تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016.