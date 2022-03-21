وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور محمد الفارس، اليوم (الاثنين) محضراً يهدف لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فقد توقعت مؤسسة البترول الكويتية أن يؤدي تطوير حقل الدرة مع السعودية إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا، وسيسهم تطوير هذا الحقل الإستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي اليوم إلى الاتفاق على اختيار لإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية، وأن توقيع المحضر يأتي تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت والسعودية في 24 ديسمبر 2019 التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وأضاف البيان أنه سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استنادا إلى خيار «الفصل البحري» بحيث يتم فصل حصة كل منهما في البحر ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.