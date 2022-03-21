ارتفع سعر الريال اليوم (الاثنين) في البنوك المصرية مقابل الجنيه، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، ليسجل سعر الريال في البنوك المصرية 4.65 للشراء و4.66 للبيع، بزيادة 46 قرشاً عن أمس (الأحد)، وسط مخاوف من زيادته مرة أخرى بالتزامن مع قرب حلول عمرة رمضان.

ويأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الدولار مقابل الجنيه بنحو 176 قرشا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع في أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم (الإثنين) للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 أشهر متواصلة.

من جانبه، قال المحلل المصرفي في مصر محمد السيد إن ارتفاع أسعار الريال مقابل الجنيه المصري، وأيضا ارتفاع العملات الأجنبية، سيؤديان إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة والحج، لارتفاع تكاليف السفر، متأثرة بارتفاع سعر الوقود، وارتفاع تكاليف الإقامة والمعيشة، لتعويض خسائرها المتوقعة، موضحاً لـ«عكاظ» أن هناك شركات سياحية مصرية تعاقدت بالفعل مع معتمرين في مصر، وهو أمر سيؤدي إلى مطالبات مالية جديدة من قبل الشركات للمواطنين، ما قد يؤدي إلى حالة من البلبلة بين الجميع، ويربك بصفة عامة رحلات العمرة داخل مصر.